KOMMENTAAR | Kümme asja, mis on jalgpallikoondises valesti ehk Kuidas ma kaotasin usu Häberlisse

Möödunud pühapäeval viigistas EM-valiksarjas Valgevene 3:3 Šveitsiga, Moldova 1:1 Poolaga ning Fääri Saared kaotasid 0:1 Tšehhile. Laupäeval alistas Leedu 2:0 Bulgaaria, neljapäeval võitis Läti 2:0 Armeeniat, Valgevene viigistas 0:0 Rumeeniaga ja Fääri Saared kaotasid 0:2 Poolale. Väikesed ja meiega võrreldavad koondised suudavad küll.

Samal ajal Eesti kaotas viimased neli valikmängu koondskooriga 0:15 ja üsna kindlalt oleme me valikgrupis viimased. Sealhulgas üks külaline sai Lilleküla staadionil ajaloo suurima võidu (Rootsi 5:0) ning üks riik sai siin valiksarjas ajaloo esimese võõrsilvõidu (Aserbaidžaan 2:0). Sealjuures on Eesti kõigis neljas matšis kaotanud esimese poolaja 0:2. Kui see pole kriis, siis mis on? Mis on koondises valesti?

1. Võitjamentaliteet on asendunud tõdemusega, et sellelt koondiselt ei tasu midagi oodata. Kuidas kommenteeris Häberli eelmise aasta oktoobris loosi ja vastaseid vs. milline on jutt nüüd?

Grupist tervikuna

Häberli 2022. aasta sügisel: „Meil võinuks minna palju kehvemini, /--/ kokkuvõttes täiesti okei valikgrupp.“

Häberli 2023. aasta sügisel: „Peame aru saama, et meil on vastas Rootsi, Belgia, Austria. See on meie jaoks karm grupp, kus kaks korda mängime väga tugevate võistkondade vastu. Meie jaoks on Aserbaidžaan vastane, kellelt võiksime tulemuse saada, aga nemadki on tugevad.“

Aserbaidžaanist

Häberli 2022. aasta sügisel: „Kõige tähtsam, et vältisime neljandast tugevusgrupist Kreekat ja Türgit. Kõik teised tiimid olid minu silmis igati okeid vastased. Arvan, et Aserbaidžaan on meiega enamvähem samal tasemel meeskond.“

Häberli 2023. aasta sügisel, kui mäng kaotati 0:2: „See mustvalge suhtumine on väga tüütu. Mäletan, kui Aserbaidžaanis viigistasime, rääkisime, et miks me ei võida. Midagi on perspektiivis valesti, just meie enda kvaliteedi vaatepunktist. Ma arvan, et natuke rohkem respekti teeks kõigile head. Mida ma peaksin ütlema? Ootused ja reaalsus ei ole võrdsed. /--/ Teadsime, et aasta tuleb keeruline. Miks me oleme praegu üllatunud? Peame selle vastu võtma.“