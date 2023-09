EELVAADE | Pärnu Sadam sai pusletükid varakult paika, aga euromängude eel vajab kaks muret lahendamist

„Üritasime meeskonnas eestlase osa säilitada. [Mihkel] Kirvesest jäime ilma, ülejäänud suutsime endal hoida. Ameeriklase [Isaiah] Hartiga panime asja ruttu lukku – ta oli siin eelmisel aastal nii väikese rahaga, et korrutasime palga kahega. [Troy] Barnies on ka meile tuttav mees. Kuna me ei tahtnud eurosarjas riskida, siis eesmärk oli tuttavate nägudega hooajale vastu minek,“ tõdes Pärnu Sadamat vedav Johan Kärp.