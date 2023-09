Harri Kullas võitis Briti meistrivõistluste etapi

Jörgen-Matthias Talviku: „Päev läks päris aia taha. Kvalifikatsiooni neljanda kohaga olin väga rahul ja ajad olid tihedad. Esimese sõidu olud olid päris mudased ja keerulised, aga sain kolmandana stardist minema. Esimese täispika ringi lõpus kukkusin ja peale seda ei suutnud ennast kokku võtta ning kukkusin veel paar korda. Teine sõit olin kuues/seitsmes kui korra kukkusin kurvis ja peale seda tsikkel enam tööle ei läinud. Arvatavasti taaskord probleemiks mootorratta aju. Raja olud olid väga tehnilised ja jube kahju, et ei saanud areneda sellistest oludes, kuna kindlasti sellised tingimused ei ole minu tugevaimaks küljeks ja vajab treenimist. Vähemalt olen ühes tükis ja tuleb ikka positiivselt edasi rühkida! Kiirus on olemas ja on vaja leida see stabiilsus samuti. Tuleval nädalavahetusel võistlusi plaanis kaasa teha pole ja puhkame vaimu ning keha, sest graafik on väga tihe olnud ning võistlusi ja reisimist on juuli algusest saadik iga nädal olnud.“