Rootsis nõutakse jalgpallikoondise peatreeneri vallandamist

Kaotus tähendab, et Rootsi meeskond jääb kolm vooru enne valiksarja lõppu nii Belgiast kui Austriast maha juba seitsme punktiga.

Pärast teisipäevast kohtumist nõudsid mitmed Rootsi väljaanded peatreeneri Janne Anderssoni vallandamist. Näiteks Aftonbladeti toimetaja Erik Niva deklareeris pealkirjas oma seisukoha, et „Janne aeg on möödas“.

Rootsi koondise mänedžer Jens T. Andersson kinnitas aga eile hilisõhtul, et alaliit usaldab endiselt Anderssoni ega plaani lähiajal mingeid muudatusi.

Andersson ise kommenteeris oma olukorda pressikonverentsil üsna rahulikult. „Mul on leping järgmise suveni. See on ainus asi, mis loeb,“ ütles ta SVT andmetel.