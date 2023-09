VAATA JA KUULA | Mis oli MM-il Läti edu võti? Kullamäe vabandas Vetra ees. Miks? Talts ja Jasikevicius koos turniiril

Seekordse episoodi peateemasid on kaks: kõik oluline maailmameistrivõistlustega seonduvalt ja lähenev PAF Eesti-Läti liiga. Vaatame otsa, mis seisus Eesti klubid hooaja hakatusel on.

Kullamäe teab rääkida taustast, mis puudutab Saksamaa koondise viskekahur Obsti, kes kostitas poolfinaalis USA koondist 24 punktiga. Rääkides Saksamaast üldisemalt, siis nende edu ei ole juhus, panustatud on kõvasti ja tänasel päeval nopitakse vilju.

Otseloomulikult ei saa me üle ega ümber Lätist. Arturs Žagars mängis end kahe nädalaga maailmakaardile. Mis on tema taust ja kui lähedal ta oli 2021. aasta veebruaris Kalev/Cramoga liitumisele? Teine suur avaneja lätlaste leeris oli Andrejs Gražulis. Spekuleerime ka selle üle, mis saanuks siis, kui Lätil olnuks rivis nende supertäht Kristaps Porzingis. Ja loomulikult tuleb kiita MM-i parimaks treeneriks valitud Luca Banchit, kes on Läti koondise juures veedetud kahe aastaga suutnud meeskonna viia uuele tasemele. Mis oli ikkagi täpsemalt Läti edu võti ja kas lõunanaabrite suurepärane tulemus peaks ka meie korvpallile sädet juurde lisama? Kõik on võimalik!