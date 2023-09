Ultrafännid panid jalgpalli EMi valikmängu seisma, Itaalia ja Hispaania said tähtsa võidu

Prantslasest peakohtunik Willy Delajod peatas eilse mängu Kosovo jalgpallurite nõudmisel 18. minutil, sest Rumeenia ultrafännid olid toonud tribüünile plakati „Kosovo on Serbia“ ning provotseerisid külalismeeskonna mängijaid serbiakeelsete laulude ja hüüetega.

Kosovo kuulutas end ühepoolselt Serbiast sõltumatuks 17. veebruaril 2008. Nende iseseisvust on tunnustanud üle saja riigi, kuid Rumeenia on üks väheseid Euroopa liidu riike, mis pole seda teinud.

Kuue vooru järel on liider Šveits 14 punktiga, Rumeenial on 12 ja Iisraelil 11 punkti.

Inglismaal on selle grupi liidrina 13 punkti. Itaalial, kellel on mäng vähem peetud, ning Ukrainal ja Põhja-Makedoonial on võrdselt 7 punkti.