DELFI BRÜSSELIS | Häberli: oleks võinud hulleminigi minna. Käit kahest saunast: see on karm reaalsus

Eesti koondise peatreener Thomas Häberli tõi mängust rääkides välja tasemevahe. „Peame 0:5 vastu võtma, oleks võinud ka hullemini minna. Peame aru saama, kust tuleme ja mis meie tase on,“ sedastas šveitslane kohtumisejärgsel pressikonverentsil. „Peame vahel tunnistama, et tasemevahe on suurem kui arvasime. Mängisime Austria vastu väga hea mängu (Eesti kaotas märtsis võõrsil 1:2) ja nüüd võtavad tiimid meid tõsisemalt. Selles alagrupis loeb suurte tiimide jaoks iga värav. See tähendab, et peame vahel kannatama.“