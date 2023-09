Putin hurjutas spordijuhte ja lubas Venemaa sportlasi kaitsta

Putinilt küsiti teisipäeval kommentaari Pariisi 2024. aasta olümpia kohta, kus Venemaa sportlastel tuleb ilmselt võistelda neutraalse lipu all.

„Sport ei tohiks rahvusi lahutada, vaid peaks ühendama,“ lisas president, rõhutades, et Venemaa kaitseb oma sportlaste huve.

Putin ütles veel, et viimastel aastakümnetel on toimunud spordi „vastuvõetamatu kommertsialiseerimine“ ja olümpiamängud on sattunud finantshuvide lõksu.