Karm karistus: endine tennise esireket sai nelja-aastase võistluskeelu

Kahekordne suure slämmi turniirvõitja andis positiivse dopinguproovi mullu augustis US Openi ajal. Tema organismist leiti keelatud ainet roksadustaati, mis soodustab punaste vereliblede tootmist.

Tänavu kevadel selgus, et Halepi bioloogilises passis avastati anomaalsed kõikumised, mis viitavad samuti keelatud ainete tarvitamisele.

Täna teatas tennises dopingupuhtuse eest võitlev ühendus ITIA (International Tennis Integrity Agency), et 31-aastase Halepi juhtumi uurimine on lõppenud ning talle on määratud kahe dopingurikkumise eest kokku nelja aasta pikkune võistluskeeld.

Juhtumit uurinud sõltumatu komisjon nõustus seejuures Halepi argumendiga, et ta oli võtnud US Openi eel saastunud toidulisandit, kuid leidis, et see ei oleks saanud põhjustada tema uriiniproovis leitud roksadustaadi nii suure kontsentratsiooni.

Samuti teatas komisjon, et neil ei ole põhjust kahelda kolme sõltumatu eksperdi üksmeelses „tugevas arvamuses“, et Halepi bioloogilise passi kõikumised on tingitud dopingu kasutamisest.

2017. aastal maailma esireketiks olnud Halep on võitnud Prantsuse lahtised meistrivõistlused (2018) ja Wimbledon (2019). Üldse on rumeenlanna arvel 24 WTA-turniiri võitu.

Halep oli enne esialgse võistluskeelu saamist maailma edetabelis üheksandal kohal.