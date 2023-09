Tallinna Mõõga asemel toimub Itaalia etapp, kus lastakse starti ka venelased

„Itaalias saavad võistelda need [Venemaa ja Valgevene] sportlased, keda rahvusvaheline alaliit (FIE) on nimetanud AIN-ideks (athlete independent nation). Kuna meie valitsus otsustas õnneks, et AIN-id Eestisse ei pääse, tegime ettepaneku, et korraldame vaid võistkonnavõistluse. Kuid FIE otsustas kogu meie programmi tühistada ja võistluse Itaaliale anda. See on huvitav areng, et Itaalia seda võistlust korraldada võib. Paljud teised Euroopa riigid, nagu näiteks Saksamaa, on võistluste korraldamisest loobunud,“ ütles Märks Delfile.