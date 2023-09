Selgusid Eesti ja Belgia koondise koosseisud tänaseks EM-valikmänguks

Mängu kohtunikebrigaad tuleb Poolast. Peakohtuniku ametis on Bartosz Frankowski, kes on FIFA kategooria kohtunik 2014. aastast. Frankowski teenindas muuhulgas ka märtsis toimunud ja Eestiga samasse EM-valikgruppi kuuluva Austria ja Aserbaidžaani vahelist matši. Lisaks on ta rahvusvahelistes mängudes õigust mõistnud EM-finaalturniiril, Rahvuste liigas ja Meistrite liigas.