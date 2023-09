Ott Tänak leidis võistluskalendrisse uue ralli

Pärast septembri lõpus ja oktoobri alguses toimuvat Tšiili etappi jääb MM-sarjas sõita veel vaid asfaldirallidel. 25.-29. oktoobril on kavas Kesk-Euroopa (Saksamaa, Tšehhi, Austria) ralli ja 15.-19. novembril hooaega lõpetav Jaapani etapp.

Kuna viimati kihutasid WRC-sõitjad asfaldil aprillikuus Horvaatias ning testimisvõimalused on väga piiratud, otsivad meeskonnad sobivaid testvõistlusi.

Austria autoralli meistrivõistluste kalendrisse kuuluv Herbst Rallye peetakse Tšehhi piiri lähistel Dobersbergi piirkonnas, mis on Viinist 135 km kaugusel.

See võib tähendada, et Hyundai saadab kolmanda sõitjana kahele viimasele etapile just Sunineni, mitte Dani Sordo.