VIDEO | Joel Lindpere „Igihaljad“ medalinäitusel: medalid on olulised ja need jäävad eluks ajaks meelde

„Kui sporti teed, on iga auhind või trofee väikesest peale tähtis. Minu poeg sai oma esimese medali paar kuud tagasi ja ta näitab seda kõigile. Medalid on olulised ja need jäävad eluks ajaks meelde,“ ütleb Lindpere. „Mul on võitlejahing kogu aeg sees olnud. Eestlasel öeldakse vahel, et on vähe emotsiooni, aga mina näitasin väljakul emotsioone välja ja pingutasin maksimumi. Mul oli ainult üks siht, et anda meeskonnale parim ja võita midagi,“ räägib ta.