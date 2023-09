DELFI BRÜSSELIS | Mõtisklusi Belgia mängu eel: suur publikuhuvi, valusad pettumused ja toredad mittemidagiütlevad laused

Sinisärgid on enne tänaõhtust Brüsselis kell 21.45 algavat EM-i valiksarja mängu Belgiaga pidanud käimasoleval ja sügisesse jõudval kalendriaastal seitse kohtumist. Saldoks on üks võit, kaks viiki ja neli kaotust.

Ainus võit pärineb jaanuaris Soome üle, kui põhjanaabrid alistati maavõistlusmängus 1:0. Neli päeva varem lepiti sõprusmängus Islandiga 1:1 viiki. Märtsis kaotas koondis maavõistlusmängus Ungarile 0:1. Viimased neli mängu on kõik toimunud valiksarjas, kus on kaotatud Austriale (1:2), Belgiale (0:3) ja Rootsile (0:5). Üks punkt teeniti võõrsil Aserbaidžaani vastu (1:1).

Nendest mängudest kodus on toimunud kaks viimast. 20. juunil kaotas koondis A. Le Coq Arenal 0:3 Belgiale, möödunud laupäeval jäädi rootslastele alla 0:5. See on üldse Maarjamaa rahvuskoondise suurim kaotus Lilleküla staadionil.