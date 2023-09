Hyundai boss: oleme pidanud läbirääkimisi mitmete sõitjaga

Seni on meedias kirjutatud, et Hyundai tunneb taas huvi Ott Tänaku vastu. Lisaks võiks Lõuna-Korea autotootja käed lüüa ka kaheksakordne maailmameister Sebastien Ogier, kes sõidaks taas pooliku hooaja. Lisaks on küsimärgi all tänavu tiimis sõitva Esapekka Lappi tulevik.