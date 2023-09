Barcelona mängumees: uus treener on võrreldes Jasikeviciusega parem, kuna ta karjub vähem

„Näen praeguses meeskonnas head keemiat. See aitab meid kõvasti,“ sõnas ta Radio Catalunya vahendusel. „Võrreldes eelmise aastaga on üks suur muudatus. Saras oli palju valjuhäälsem ja karjus rohkem. Roger on vaiksem. See on muudatus, mis mulle meeldib. Pärast kolme aastat Sarase ja ühte Svetislav Pesiciga on praegune muudatus suur.“