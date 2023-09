Itaalia koondise põhimees siirdub 45 miljoni euro eest PSG-st Katari kõrgliigasse

Esialgu tundsid Verratti teenete vastu huvi Saudi Araabia tiimid Al-Hilal ja Al-Ahli, kuid nad ei olnud valmis tegema pakkumist, mis PSG-d rahuldaks. Lõpuks pani Al-Arabi lauda 45 miljonit eurot ning nüüd on Verratti siirdumas Katari kõrgliigasse.

Itaalia koondise peatreener Luciano Spalletti jättis Verratti praegusest koondiseaknast igatahes eemale. Katari siirdumise järel on poolkaitsja edasine tulevik rahvusesinduses kindlasti küsimärgi all.

2012. aastal PSG-ga liitunud Verratti on seejärel kroonitud Prantsusmaa meistriks koguni üheksal korral. Karjääri suurimaks saavutuseks on ilmselgelt aga 2020. aasta EM-tiitel Itaalia koondisega. Itaalia koondises on ta pidanud 55 kohtumist ning löönud kolm väravat.