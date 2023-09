Simple Sessionil võtab rahvusvaheliste BMX-naistega mõõtu ka eestlanna Liis Lokk

Simple Sessioni korraldaja Risto Kalmre sõnul küsitakse sageli, miks naised siin rula või BMX-aladel ei võistle. „Mul on hea meel, et oleme seekord tasemel BMX-pundi kokku saanud. Naiste tase on viimase kümne aastaga tohutult tõusnud, ja suur rõõm on tõdeda, et järgmisel nädalal saab see võistlus taas teoks. Simple Session oli muide ligi kümme aastat tagasi üks esimesi suurvõistlusi, kus naiste BMX võistluste kavva võeti,“ räägib Kalmre.