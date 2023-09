FOTOD | Põhjala tehases käib järgmisel nädalal toimuva Simple Sessioni pargi ehitus

Pargi on kujundanud juba 17. aastat Simple Sessioniga koostööd tegev Nate Wessel, omal alal legendaarne ameeriklane, kelle peas valminud võistlusareenid on olnud ekstreemsspordimaailmas tähelepanuväärsed ja olnud teerarajaks nii mõnelegi uuele trendile.

„Põhjala tehase 800-ruutmeetrine võistlusareen on unikaalne ning tänavasõitjatele väljakutsuv, samas pakub see tänu teatud elementidele pinget ka pargisõitjatele,“ ütles Simple Sessioni korraldaja Risto Kalmre augusti algul pargi disaini avaldamise päevil.

Hiljuti Piletitasku podcastis üritusest rääkimas käinud Mario Kalmre lisas, et pargi ehitusega on seotud ligi kümneliikmeline tiim, kus tegijaid on nii Eestist, Lätist kui ka Leedust. Teine sama suur seltskond töölisi paigaldavad rampide alla käiva tellingute konstruktsiooni.