TÄNA OTSEBLOGI | Mida suudab Eesti jalgpallikoondis võõrsil maailma tipu Belgia vastu?

Eesti ja Belgia mängivad Brüsselis kuningas Baudouini staadionil, mis mahutab 50 000 pealtvaatajat. Viimati mängisid meeskonnad omavahel 20. juunil Tallinnas, toona jäi Belgia peale 3:0. Väravad said kirja Romelu Lukaku (2) ja Johan Bakayoko. Belgia ja Eesti on ajaloos kohtunud üheksa korda. Senine vastasseis on Belgia kasuks 8:1. Väravatesaldo on Punaste Kuradite poolele 27:8.

Viimati mängis Eesti kuningas Baudouini staadioni kaks sügist tagasi. Toona novembris toimunud kohtumise võitsid võõrustajad 3:1.

Nüüd ollakse teist korda vastamisi 2024. aasta EM-i valiksarjas. Eestil on kirjas kaotused Rootsile, Austriale ja Belgiale ning viik Aserbaidžaaniga. Belgia on võitnud Eestit, Rootsit ja Aserbaidžaani, üks viik tehti Austriaga. Eesti mängis viimati möödunud laupäeval, kui kodus saadi Rootsilt suur 0:5 kaotus. Belgia alistas amal päeval võõrsil aserid 1:0.

Koondis reisis Brüsselisse pühapäeval, esmaspäeva õhtul tehti kuningas Baudouini staadionil trenni ja teisipäeval ootab ees uus mäng. „Nende kahe päeva jooksul oli kõige tähtsam, et võistkond püsiks ühtne. Me ei tahtnud leida üht kindlat süüdlast. Teame, et peame praegu ühtselt mõtlema, kuidas homme punktid koju tuua,“ rääkis keskkaitsja Maksim Paskotši.

Peatreener Thomas Häberli rõhutas esmaspäevasel pressikonverentsil korduvalt, et kõige olulisem on mängus tasakaal leida. „Oleme analüüsinud, mis läks valesti ja mida on vaja järgmiseks etapiks muuta. Tahame mängida jalgpalli, mitte ainult kaitsta. Püüame leida ka ise väravaid,“ sedastas šveitslane esmaspäeva õhtul. „Peame mängima vapralt, aga targalt. Teame, mis meid ees ootab ja mis kvaliteediga vastane on. Peame tegema tarku otsuseid, aga tahame mängida ka kindlas stiilis jalgpalli. Vahel toimib see paremini, vahel halvemini.“