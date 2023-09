FOTOD | Korvpalli MM-il viienda koha saavutanud Läti koondis võeti Riias pidulikult vastu

„Nägin ühte poissi, kellel olid rõõmust pisarad silmas ning tahtsin ka ise nutta. See on suurepärane tunne, et oleme niimoodi siia väljakule kogunenud. Me ei võitnud veel medalit, kuid töötame edasi. Me ei oodanud sellist vastuvõttu. Tegelikult ei jõua mulle praegugi see kõik veel kohale,“ tõdes Läti koondise üheks liidriks kerkinud mängujuht Arturs Žagars fännide ees peetud kõnes.