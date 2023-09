Esimene eestlasest Saksamaa meister ja karikavõistluste uus formaat

Karikavõistlused algavad Põlva Serviti ja HC Kehra lahinguga

Miks aga siirdus Kramm just HC Kehrasse? „Janar Mägi treenerina on ise kõrgel tasemel mänginud ning oskab meestele neid teadmisi edasi anda. HC Kehra ei osale ka Balti liigas, kus Eesti tiimid peavad väikse bussiga 8 - 10 tundi Leetu otse mängule sõitma, mis minu jaoks mõistlik ei ole,“ jätkas Kramm. „Algus on olnud konarlik. Ei saaks öelda, et ühelgi positsioonil on asjad korras, peame igalpool kõvasti juurde panema. Ise pean uue kaitseformatsiooni ning meeskonnakaaslastega alles kohanema. Aga Serviti vastu läheme loomulikult 100 protsendilise tuhhiga peale ning peame eelmisest kohtumisest ja vastaste videotest omad järeldused tegema.“