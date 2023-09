Ironman sai noorima maailmameistri, Andresson lõpetas oma vanuseklassis esisaja piiril

Laidlow on läbi aegade noorim täispika triatloni maailmameister. Prantslane jäi küll ujumises võistlejate rivi lõppu, kuid kergitas end tugeva rattasõiduga liidripositsioonile. Edu järgnevate ees oli nii suur, et ka maratonirajal jäi ta teistele püüdmatuks.