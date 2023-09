KUULA | „Matšpall“: Mida uut öelda rekordeid purustava Djokovici kohta? Intervjuu tartlasest slämmivõitja ja tema treeneriga

Novak Djokovic jätkab rekordite purustamist ja paneb tenniseeksperdid üle maailma küsima: mida uut selle „masina“ kohta veel öelda on? Nuputame meiegi ja arutleme, kas see võit erines millegi poolest tema eelmistest slämmivõitudest ja miks ikkagi uus põlvkond - mõne üksiku erandiga - talle vastu ei saa.

Naiste turniiril lõi platsi puhtaks täna avaldatud maailma edetabelis kolmandaks tõusnud 19-aastane Cori Gauff. Finaalis kaotajaks jäänud Arina Sabalenka ei lahkunud samuti tühjade kätega. Lisaks kopsakale auhinnarahale jäi talle lohutusauhinnaks ka maailma esireketi koht, mille pidi loovutama New Yorgis Jelena Ostapenko otsa komistanud Iga Swiatek. Küsime, kui pikalt võiks Sabalenka troonil püsida ja kas järgmine naiste tennise valitseja ei istu mitte hetkel kolmandal positsioonil.

