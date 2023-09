Tänapäeva olümpiamängud muutuvad pidevalt. Nüüd on luubi all OM-pääsmete arv. Paljudel aladel on pääsmete hulka kõvasti koomale tõmmatud ja nüüd tehakse sama sõudmises. 2012. aastal Londonis oli stardis veel 13 neljapaati ja olümpiale pääses MM-i 11 paremat. Nii et kui seekord sai Pariisi koha ainult B-finaali võitja, siis 2011. aasta MM-il jäi piletist ilma ainult B-finaali viimane. Eelmisel nädalal Belgradis toimunud maailmameistrivõistlustel kaheksanda koha saavutanud Eesti neljane oleks igal varasemal korral taganud endale OM-pääsme, kuid nüüd jäi sellest ilma. Praeguse seisuga ei ole ühelgi Eesti sõudjal Pariisi olümpiamängudele asja. Kes ja millal võiks neid pileteid veel püüda?