WRC-sarja vanemspordidirektor: sisepõlemismootorid ei kao kuhugi

Autoralli MM-sari jätkab kuni 2025. aastani praegu kehtivate reeglitega, aga pikem tulevik on lahtine. Kuulujuttude põhjal sooviksid mõned autotootjad liituda WRC-sarjaga juhul, kui seal sõidetaks elektriautodega. Thuli väitel see lahendus hetkel laual pole.

„Praegu käivad üliolulised arutelud tuleviku reeglite üle ja kõik MM-sarjas osalevad tootjad nõustuvad, et peame edasi minema seguga hübriidajamist ja keskkonnasõbralikust kütusest - ükskõik millises kombinatsioonis see ka poleks,“ vahendas DirtFish Thuli mõtteid.

Erinevate variantidena on läbi käinud mõtted ainult vesiniku või elektri jõul liikuvatest ralliautodest. „Vesinik oleks fantastiline lahendus, aga isegi selle suuna teerajaja Toyota väitel läheb selle väljatöötamisega aega,“ nentis Thul. „Ja praeguse tehnoloogia juures pole võimalik ka sõita täiselektriga. Enesekindlust lisab see, et Müncheni automessil paljud tootjad rääkisid just rohelisest kütusest.“

Thuli sõnul on mure selles, et erinevad autotootjad näevad tulevikku erinevalt. „Usume endiselt, et sisepõlemismootorid peavad olema osa rallist. Ka vormel 1 sari liigub samas suunas. Usun, et ka 2030. aastal on teedel ringi liikuvatest autodest pooled endiselt sisepõlemismootoriga,“ rääkis ta. „Ainult nii saame hoida ralli sellise alana nagu ta on praegu.“