KUULA | Simple Session 2023: Ekstreemspordi tipud rikastavad taas Tallinna linnapilti

Septembris koguneb Põhjala tehase võistlusareenile rikkalik ekstreemsportlaste koosseis üle maailma - ligi 100 võistlejat 30 erinevast riigist. Teiste seas on oma osalemise kinnitanud varasemalt kolm korda Simple Session´i võitnud ja X-mängudelt rohkelt medaleid noppinud Garret Reynolds, Liam Pace, Chris Gregson ja paljud teised. „Simple Sessioni võlu peitubki selles, et see toob kokku nii ekstreemspordi entusiaste kui ka maailma parimaid sõitjaid,“ selgitab sündmuse korraldaja Kalmre.