Sada aastat Torino Juventust omanud suguvõsa plaanib klubi maha müüa

Maailma suuremad jalgpalliklubid käivad enamasti käest kätte. Näiteks Inglismaa kõrgliigas on 20-st klubil vaid neli inglasest omanike käes, samal ajal kaheksas satsis on enamusosalus ameeriklastel ning kuuel asiaatidel. Tolles maailmas oli erand Itaalia klubi Torino Juventus, mida FIAT-i autotehase taga olev Agnellide perekond on omanud alates 1923. aastast.