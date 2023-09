Koondislast suudelnud Hispaania jalgpalliliidu president astus tagasi

Rubiales möönis sel nädalavahetus, et pahameel ja trots mõjutab organisatsiooni igapäevatööd ning ta viskab ringi valge rätiku. Ka Hispaania rahvusnaiskonna liikmed teatas mõned ajad tagasi, et nad ei astu enne murule, kui senine president on töölt läinud. Samas kinnitas Rubiales taas, et enda silmis on ta süütu.