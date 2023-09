Aegade parim! Djokovic võitis rekordilise 24. suure slämmi tiitli

Djokovic on karjääris osalenud 72 suure slämmi turniiril ja ta on neist täpselt pooltel jõudnud finaali. Esimese võidu võttis ta 2008. aastal Austraalias.

„Ma poleks kunagi ette kujutanud, et seisan siin teie ees ja räägin 24 turniiri võidust. Kuid see on reaalsus,“ ütles 36-aastane Djokovic. Ühtlasi on ta nii-öelda Open ajastul ehk alates 1968. aastast vanim suure slämmi turniiri võitnud mees. „Viimasel paaril aastal tundsin, et mul on võimalus teha ajalugu ja haarasin sellest võimalusest kinni.“