MM-kulla võitnud Saksa peatreener: esikohal on mu tütred, teisena tulevad need tüübid siin

„See pole veel täielikult kohale jõudnud. Läheb veel paar päeva aega. Tean vaid seda, et homme on esmaspäev ja ma olen nende kuttide üle ülimalt uhke. Pärast mu laste sündi, mis on mu perekond, on see siin - nende inimeste ümber olemine - mu elus number kaks asi,“ rääkis Herbert pärast finaalis Serbia 83:77 alistamist.

Herbert kirjeldas üht tänahommikust stseeni, mis näitab, kuidas Saksamaal nende korvpallikoondisele kaasa elati: „Ärkasin kell 6.30, läksin trenni ja siis tegin uinaku, millest ärgates sain sõnumi kantsler Olaf Scholzilt. See näitab, mida see Saksamaale tähendab.“

Järgnevalt tegi Herbert torke Saksa teleõiguste maailma aadressil, kutsudes üles rahvusringhäälingut koondisemängude nimel võitlema: „Meie mängud peaksid olema tavalises televisioonis kättesaadavad. Ma loodan, et siitmaalt alates saavad nad aru, et see tiim esindab Saksamaad.“

Tõsisemal toonil jätkates kirjeldas Herbert, millest tema teekond MM-finaalturniirile algas. Kõik algas jutuajamisest kapten Dennis Schröderiga.

„2021. aasta septembris rääkisime me Dennisega kolm või neli tundi. Kui see kõik algas, tundsin tema hinge, pühendumust ja hoolt. Kaotasime oma kvalifikatsiooni esimese mängu ning nüüd on tulemus käes. See on sürreaalne hetk. See on uskumatu meeskond. Oleme eelkõige meeskond. Meil on individuaalset talenti, aga need kutid vaatavad teineteise üle, esitavad üksteisele väljakutseid ja võitlevad kõik koos,“ rääkis ta.

„Arvan, et saavutasime 2021. aasta septembris Dennisega erilise sideme, arendasime seda usaldust nii tiimis kui ka meie enda vahel. Suurim asi, mida ma tegin, oli Dennise kapteniks määramine, millesse ta suhtub suure uhkusega. Ma ei suuda sõnadesse panna, mida Dennis Schröder Saksamaa korvpallile tähendab. Tema ise ütleb teile kõigepealt, et meeskond on esikohal. Me poleks temata siin ning me poleks siin ka ilma meeskonnata.“

Viisakussõnu jagus Herbertil ka Serbia kolleegi Svetislav Pesici kohta: „Olen teda juba mõnda aega tundnud. Pean teda oma sõbraks. Me oleme koos võtnud punast veini ning ma austan väga seda, mida ta selle seltskonnaga siin on teinud.“