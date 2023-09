DELFI KREEKAS | Rovanperä: mis see õnnetäht minusse puutub, kui teised autosid lõhuvad?

Tänavune Kreeka ehk Jumalate ralli kujunes sedavõrd karmiks, et taevaisa halastas vaid kolmele Rally1 mehele, kes jõudsid stardist finišisse suuremate jamadeta – Kalle Rovanperäle, Dani Sordole ja rallitaat Jordan Serderidisele, kes tavapäraselt ei kihutanud, vaid kulges. Kusjuures tiitlikaitsja Rovanperä lustis täiega ja võttis, mis võtta oli, ka punktikatse võidu ning seda suisa 2,5-sekundilise eduga. Nüüd, kui sõita on veel vaid kolm rallit, võib tema tšempioniks kroonimist ohustada vaid Elfyn Evans , kes jääb maha 33 punktiga, kuid temagi pigem teoreetiliselt.

Kui Kreeka teed on niigi rajud, siis seekord olid need päevi kestnud paduvihma tõttu topeltrajud. Ehk nagu Ott Tänak selgitas: „Auk on augus kinni, sõidame rallit mägiteedel.“ Ent siia lisandus tänavu ka muda, kuivanud rööpad, ärauhutud pinnas ja seegi, et kiiruskatsed ei näinud sõites kaugeltki välja sellised, nagu legendi kirjutati.