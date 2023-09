Hyundai tiimiliige jäi vahele parc fermé alas konkurentide pildistamisega

Akropolise ralli jaoks tehtud täiendavate reeglite kohaselt võib üks tiimiliige antud alasse siseneda 20 minutit enne võistlusauto stardiaega (tsoonist väljumise aega), et kontrollida, kas hübriidsüsteem on töökorras, kuid mobiiliga fotode tegemine on ikkagi keelatud.

Hyundai tiimi mänedžer Tolga Ozakinci kaitses meeskonda kohtunike vaibal käies väitega, et antud tiimiliige on oma tööpostil uus ega saanud tiimilt mingeid juhiseid. Fotod, mis ta tegi, olevat vaid tema isiklikuks mälestuseks. Ta kahetses juhtunut ning lisas, et Hyundai poleks nendest piltidest kuidagi kasu saanud, eriti arvestades, et Kreeka rallil pole autodele ette nähtud hommikust hooldusaega.