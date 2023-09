Saksamaa jalgpallikoondis vallandas häbistava kaotuse järel peatreeneri

Sel aastal on Saksamaa pidanud kuus maavõistlusmängu. Esmalt alistati Peruu 2:0, kuid seejärel on asjad jälle kiiva kiskunud. Esmalt kaotati Belgiale 2:3, siis viigistati Ukrainaga 3:3. Järgnesid 0:1 kaotus Poolale ning 0:2 kaotus Kolumbiale. Laupäeva õhtul saadi koduväljakul aga piinlik 1:4 kaotus Jaapanilt. See oli kohalikule alaliidule liiast ning pühapäeval otsustati peatreener Hansi Flick vallandada.

„Minu jaoks on tegemist ühe raskema otsusega, mida olen pidanud tegema. Ma tõesti hindasin Hansi Flicki ja tema tiimi tööd. Spordis on kõige tähtsam siiski tulemus ja see on alaliidu jaoks prioriteet. Seega oli see ainuvõimalik otsus,“ teatas Saksamaa jalgpalliliidu president Bernd Neuendorf.