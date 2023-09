Poodiumile kerkinud Artti Aigro: olen rahul sellega, mida praegu teeme

Aigro tegi eelmise hooaja järel karjääris olulise muudatuse ning teeb nüüdsest koostööd Norra koondisega. „Olen rahul sellega, mida praegu teeme. Talvehooaeg on veel ees, see on tähtis. Hoiame pöidlad pihus, et kõik läheks hästi,“ sõnas Aigro jõuproovi järel.