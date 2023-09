DELFI VIDEO | Lahkumisetenduse andnud Roman Fosti: olen väga rahul, et pingutasin alati lõpuni

39-aastase Fosti sõnul nautis ta kogu ürituse melu ja raja ääres kaasa elanud inimesed andsid palju energiat. „See tegi kindlasti esimese poole lihtsamaks, aga siis hakkasid lihased kangeks jääma ning oli näha, et olen viimasel aastal vähe jõuharjutusi teinud,“ rääkis Fosti maratoni finišis.

Millega Fosti oma pika ja eduka karjääri jooksul enim rahule jäi? „Ma jään väga rahule, et ei andnud kunagi ühelgi võistlusel alla. 2014. aasta EM-il olid mul kõhuprobleemid ja soovitati mitte osaleda. Aga võistlesin, tegin isikliku rekordi ja täitsin MM-i normi. Järgmine aasta toimus MM Pekingis väga rasketes tingimustes, aga jooksin Eesti maratoonarite parima tulemuse ja täitsin olümpianormi. Seal avanes mulle uks suurde jooksumaailma. Sain väga palju huvitavaid jookse, reisisin palju ja lõin häid kontakte. Selle üle olen ehk kõige uhkem.“

„Olen sporditegemist nautinud ja pole võtnud kohustuseks treeningutel verd ninast välja pingutada. Olen teinud mõistlikult trenni ja tänane tulemus näitas, et vana rasv on veel alles. Aga kindlasti pole mu samm enam selline, kui kaks aastat tagasi olümpianormi täites ja isiklikku rekordit tehes,“ tõdes Fosti, kelle tippmark on 2:10.46.