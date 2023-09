DELFI VIDEO | Tallinna maratonil rekordeid purustanud Latsepov: olümpialootus elab, see on kõige tähtsam!

„Ma jäin jooksuga rahule, kuigi rada polnud kõige lihtsam. Distantsi esimese poole püsisin graafikus, aga teine pool oli keerulisem ja jalad läksid nõrgaks,“ rääkis Latsepov, kes ideaalis tahtnuks joosta alla kahe tunni ja 14 minuti. „Aga maraton on selline ala, kus ei saa kunagi tulemust prognoosida. Peab ikkagi rahule jääma, et isiklik rekord tuli.“

„Kõige tähtsam on see, et olümpialootus elab! Siit saab ainult paremaks minna,“ lisas ta.