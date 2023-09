DELFI VIDEO | Ott Tänak: võidule ei või selle autoga sõita. Selles olen päris kindel

Ralli järel tunnistas Tänak Delfi Spordile antud intervjuus, et M-Spordi Ford on läinud veidike paremaks, kuid praeguses seisus ei ole siiski võimalik võidelda poodiumi kõige kõrgema astme nimel.

„Võidule ei või selle autoga sõita. Selles olen päris kindel. Seda on aasta tõestanud. Tempopuudus on ilmselge,“ sõnas Tänak ja tõi välja ka ühe positiivse killu. „See oli esimene ralli, kus vedrustus töötas nii nagu peaks. See oli omajagu edasiminek. Kõige muuga on veel keeruline.“