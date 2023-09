DELFI KREEKAS | Järveoja: Kreeka ralli suurim probleem on unevõlg

Järveoja ronib autost välja üsna kangelt, keha tundub olevat läbiklopitud. Kas tänavune Kreeka ralli mõjub kehale räsivamalt kui muidu? „Tänavu polnud oluliselt hullem kui eelmiste aastate Kreekas – kivised teed põrutavad omajagu, aga see on selle ralli omapära,“ tõdes Järveoja. „Samas keha peab vastu, aga suurem probleem on unevõlg. Ööd jäävad lühikeseks, aga mina olen üsna suure unega. Selles võlast taastumine võtab aega.“