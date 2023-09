Soomlased said ajaloo teise suure slämmi võitja

Tegemist on Heliövaara karjääri säravaima saavutusega, mille eest teenis ta ka karjääri suurima auhinnaraha. US Openi võidupaar jagab omavahel 170 000 dollarit ehk ligi 159 000 eurot.

Soome mängijatest on varem suure slämmi võitjaks tulnud Henri Kontinen 2016. aasta Wimbledoni segapaarismänguturniiril koos britt Heather Watsoniga.

„Tänan oma naist Sinit, meie 2-aastast tütart ja 6 nädala vanust poega, kes tulid meid New Yorki toetama,“ vahendab Iltalehti Heliövaara kommentaari. „Oleme siin olnud pikka aega, peaaegu kolm nädalat, kuid see oli väärt iga minutit. Karikat tõsta on suurepärane tunne. Aitäh kõigile ja näeme järgmisel aastal!“