Eesti Downi sündroomiga ujujad võitsid EM-il seitse medalit, Keira Rattur kolm kulda

Jan Joonas Viirpuu kommentaar: „Olen treenerina väga uhke ujujate EMi tulemuste üle - need on erakordsed ja ootusi ületavad. Hea on näha, et Eesti ujujad on rahvusvahelisel tasandil tipptegijad. Motivatsioon on kõrgel ja siit on nüüd hea edasi minna - jätkame treeningutel tehnika lihvimist ja vastupidavuse kasvatamist, et olla valmis märtsikuiseks MM-iks.“