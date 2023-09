VIDEO | Vips tegi stardis avarii, vigastas kätt, aga tõi meeskonnale miljon dollarit

Rahal kahtlustas sealjuures esialgu kokkupõrkes Vipsi ning läks pärast avariid ta vormeli juurde karjuma. Ülekande kommentaatorite hinnangul oli eestlane aga kõigest süütu kannataja ja hiljem jagas sama seisukohta ka Rahal. „Mulle tundus, et jätsin kurvis konkurentidele palju ruumi, aga kahjuks olin lihtsalt valel ajal vales kohas. Ma ei näinud Armstrongi üldse ja kahjuks põrkasime veel kokku nii Jüri kui ka Josefiga. Ma pole jõudnud olukorda kordusest vaadata, aga tundub, et tabasime kõiki,“ kirjeldas Rahal avariid.

IndyCaris makstakse hooaja kokkuvõttes 22 kiiremale autole ligi miljon dollarit boonust. Just autole ehk masinale number 30, mida varem roolis Jack Harvey ja viimasel kahel etapil Vips. „Jõudsime viimaste kurvidega liidrite ringi ja kindlustasime tiimile pea miljon dollarit auhinnaraha. Kui me poleks sõitu lõpetanud või kui me oleksime olnud aeglasemad, siis me poleks seda saanud. Korralik tiimi pingutus ning üks mu elu rahuldust pakkuvam sõit. Mootorisport on ilus,“ märkis Vips.