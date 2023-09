VIDEO | Totaalne ebaõnn! Vips tegi stardis avarii ja sai kogemata tiimibossi pojalt sugeda

Intsident sai alguse sellest, et Armstrong sõitis vastu Rahali vormeli tagumist ratast. Seejärel põrkas Rahal kokku Vipsiga, kes omakorda lennutas kruusale nii kogenud meeskonnakaaslase kui ka Josef Newgaardeni.

„Mulle tundus, et jätsin kurvis konkurentidele palju ruumi, aga kahjuks olin lihtsalt valel ajal vales kohas. Ma ei näinud Armstrongi üldse ja kahjuks põrkasime veel kokku nii Jüri kui ka Josefiga. Ma pole jõudnud olukorda kordusest vaadata, aga tundub, et tabasime kõiki,“ kirjeldas Rahal avariid.

„Ütlesin meedikutele, et olen näinud neid sel aastal rohkem kui oma naist. See on lihtsalt hale, kuidas meil pole üldse õnne. Noored kutid ei kasuta tänapäeval sõitmiseks mõistust ja minu arvates jätsin talle [Armstrongile] piisavalt ruumi,“ lisas ta.