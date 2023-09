Thomas Häberli: kui kaotad 0:5, siis järelikult läks midagi väga valesti

„Esimene poolaeg oli muidugi halb. Me ei olnud piisavalt kompaktsed ja ei suutnud vastaste füüsilisusega toime tulla. Nad lõid kiire värava ning oleksid võinud isegi rohkem lüüa. Meie aga oma võimalusi ära ei lahendanud. Kohe pärast mängu on muidugi keeruline öelda, miks tasemevahe täna nii suur oli,“ selgitas Häberli kaotuse tagamaid.

Kuigi eestlased ei suutnud koduväljakul kordagi vastaste väravavahti proovile panna, siis Häberli sellest liiga suurt suurt numbrit ei teinud. „Meil oli võimalusi, aga ei saanud väravale pihta. See on tõsi, et nii ei ole võimalik skoori teha. Meil oli väljakul palju ründava suunitlusega mängijaid, aga nad ei suutnud mängu mõjutada. Samas ma ei arva, et täna midagi ründemängu taha jäi. Peame lihtsalt kaitses paremad olema,“ tõdes šveitslane.