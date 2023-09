Vassiljev: meie poolt oli naiivne mõtlemine ning vastane karistas meid ära

Mängu eel tõdeti Eesti leerist mõnel puhul, et Rootsi võiks olla võrreldes Belgia ja Austriaga eestlaste jaoks mängitavam vastane. Reaalsuses saime aga valiksarja seni suurima kaotuse.

„Nädala jooksul oli meil väga hea enesetunne. Olime kindlad, et suudame Rootsi vastu mängida. See oligi plaan. Pärast mängu võib öelda, et see oli naiivne mõtlemine ning vastane karistas meid karmilt. Siin pole midagi teha. See on meile hea õppetund. Peame kiiresti end korda saama. Belgia vastu kerge ei saa olema,“ tunnistas Eesti koondise kapten Konstantin Vassiljev kohtumise järel ning vaatas ette teisipäevasele matšile belglastega.

Vassiljevi sõnul sai saatuslikuks esimese poolaja keskpaik, kus vastane lõi lühikese aja jooksul kaks väravat. „Olime esimesed 20 minutit surve all, kuid see ei olnud lootusetu. Kaks kiiret väravat lühikese aja jooksul võttis neilt pinged maha. Kahjuks ei suutnud me esimese poolaja lõpuni seisu hoida. Üks värav tuli veel. Sellest olukorrast on raske tulla teisele poolajale,“ märkis Vassiljev 0:3 kaotatud avapoolaja kohta.

„Vastane oli täna väga kvaliteetne ja näitas meile seda eriti 1:1 olukordades. Lisaks ka vastupidavuse poole pealt. Nendes kõikides asjades peame juurde panema. Jalgpall areneb ja meie peame arenema kiiremini,“ lisas Vassiljev veel.

Kapten viitas, et poolajal tehti muudatusi ning eesmärgiks oli 0:3 kaotusseisust vähemalt üks värav tagasi lüüa. Kohtumise lõpus skoorisid rootslased aga veel kaks korda.

„Vahepeal peame endasse uskuma, et midagi saavutada. Kindlasti need tagasilöögid on valusad, kuid teinekord on nad kasulikumad kui 0:1 kaotused. Kolme päevaga on ilmselt raske muudatusi teha, kuid pikemas perspektiivis tuleb järeldused teha,“ rääkis Vassiljev.

Väljakult lahkudes said Eesti koondislased kuulda ka oma fännide vilet. „Arvan, et see ei olnud üllatus. Staadionile tulnud inimesed ei oodanud sellist tulemust ja me ei kavatsenud ka nii väljakult lahkuda. Peame mängijatena seda kriitikat arvesse võtma. Peame end parandama ja nii tagasi teenima fännide austuse,“ lõpetas poolkaitsja.