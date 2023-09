Leedu ässad vältisid meediat. „Lasime Lätil end häbistada“

„Läksime matšile tujutult. Lasime lätlastel mängida, nad hakkasid kolmeseid tabama ja enesekindlust koguma. Tundus, et vaheajal olid meil normaalsed jutud ja pidime võitlema, aga... võib-olla sai jõud otsa. Siin pole muidugi vabandusi,“ ütles Sedekerskis Leedu meediale.

Baskonias koos Maik-Kalev Kotsari ja Sander Raiestega mängiv leedulane lisas, et väga raske on selgitada, mis täna täpselt juhtus.

„Lätlased pidid seda matši võib-olla tähtsamaks kui meie. Olime neid sõprusmängus võitnud..., nad mängisid täna väga hästi. Lõppkokkuvõttes tegime endale häbi. Arvan, et alahindasime lätlasi, aga ma ei tea, mis täpselt juhtus. Nad lihtsalt sõid meid ära, tahtsid rohkem võita,“ lisas 30 minutiga kaks punkti ja kümme lauapalli kogunud Sedekerskis.

Kuus punkti visanud Deividas Sirvydis nõustus tiimikaaslasega, et terve koondis mängis tujutult.

„See oli lihtsalt suhtumise küsimus. Nad [lätlased] ei ole meist paremad. Nad tabasid täna hästi, aga me teadsime, kuidas nad kolmepunktiviskeid suudavad visata, see on meie enda süü. Nii ei ole ilus koju sõita,“ sõnas Sirvydis pettunult.