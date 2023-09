DELFI KREEKAS | Martinsoni päevakommentaar: kas Neuville’i rõhub karmavõlg ja Rovanperä sündis õnnesärgis?

Mõistagi oli plaan kirjutada päevakommentaar Neuville’ist. Et mees võitleb tiitli eest, pigistades kivist vett ja võttes mõõdukaid riske. Aga nii peabki, sest rallis tuleb kuningakrooni nimel aina võidelda. Või tegelikult... Nojah... Mida see Rovanperä tänavu nii erilist on teinud? Mullu oli ta parem, võitis kuus rallit (tänavu seni kaks) ja pärast üheksat etappi oli tal 33 punkti enam kui sel aastal. Jah, Rovanperä sõidab hästi, kuid mitte erakordselt, kuid paraku ei suuda rivaalid sedagi.