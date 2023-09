FOTOD | HC Viljandi teenis hooaja esimese võidu mängus Kehraga

Alates 13. minutist, mil Dmytro Yankovskyi viimasena Kehra eest skooris, püsis Kehra nelja peal. See tõsiasi muutus alles 24. minutil, kui Alvar Soikka puuriluku Rasmus Otsa üle mängis. Selle kümnekonna minuti jooksul oli Viljandi aga kogunud viis lisaväravat. 10-väravalist edumaad Viljandi veel ei saavutanud ja sedasi mindi poolajale seisult 16:7.

„Hooaja ettevalmistus kujunes edukalt. Käisime ühel kontrollturniiril, kus peamiseks eesmärgiks seadsime, et kõik saaks mängida. Üldpildis läks kõik nii, nagu plaanisime,“ kommenteeris Hendrik Koks. „Tänane mäng näitas ära, mida peame veel lihvima ja kus maal me oleme. Natukene jäime hätta positsioonirünnakuga, kuid kaitse oli täitsa hea. Sellise võidu pealt on hea edasi minna.“