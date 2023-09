Neljapaat pigistas B-finaalis kõik välja. Endrekson: olime juba enesehävitusrežiimil. Valulävi oli ületatud. Mõtted ja tunded lülitusid välja

Finiši järel tõdesid paatkonna vanemad liikmed Endrekson ja Raja, et B-finaalis õnnestus teha selle MM-i parim sõit. Välja pigistati kõik, mis võtta oli. MM-ile tagasi vaadates tõdeti, et lõpuks maksid kätte kehvad ilmastikuolud vahesõidus ja poolfinaalis. Võtmekohaks osutus seega eelsõit, mis eestlastel aga kõige paremini ei õnnestunud. „Oleksid ei maksa, kuid esimene sõit oleks tulnud teha kohe korralik, siis oleks ka resultaat olnud lõpuks teistsugune. See ongi tippspordi karm võlu,“ tunnistas Endrekson B-finaali järel.