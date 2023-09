Rootsi koondise jalgpallurid mängivad Eesti vastu uute nimedega. „Kahjuks ei saa me seda muuta“

Näiteks Ludwig Augustinssonist on saanud Viktor Claesson ja Victor Lindelöfist Emil Forsberg. Lisaks on rohkem kui ühe nime juures pildid Hjalmar Ekdalist, Isak Hienist, Emil Holmist ja Carl Starfeldtist.

Eesti Jalgpalliliidu avalike ja koostöösuhete osakonna juhataja Eva Nõmme vabandas tehtud vea pärast. „See võis juhtuda aja nappuse tõttu,“ kommenteeris ta olukorda Expressenile. „Olen kindel, et kõik Rootsi koondist armastavad fännid saavad aru, kes on kes."

Rootsi meedia mainis Nõmmele, et koondise peatreeneri Janne Andersoni pilt, mille all on kirjas õige nimi. „Tõsiselt? Oh jumal. Vabandan veelkord. Tänan, et sellele tähelepanu juhtisite,“ vastas Nõmme.